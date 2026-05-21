Ha capito il male fatto e voglio rimediare il pentimento gli vale lo sconto in appello
Un uomo coinvolto in un caso di maltrattamenti in famiglia ha deciso di optare per il patteggiamento e ha espresso un sincero pentimento per le azioni commesse. Il giudice di appello ha accolto la richiesta e ha concesso uno sconto di pena, riconoscendo il comportamento dell’imputato. La decisione si basa sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate e sulla volontà di rimediare al male causato. La vicenda si conclude con questa pronuncia, che ha portato a una riduzione della condanna.
Maltrattamenti in famiglia, il giudice accetta il patteggiamento: “L’imputato ha mostrato sincero pentimento”. La Corte d’appello ha confermato l’accordo tra difesa e pubblico ministero, convertendo la pena in lavoro sostitutivo. Decisivi il buon comportamento processuale e l’impegno a recuperare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Le stragi nazifasciste nel romanzo di Margherita Lollini: "Il male rimane sempre, in chi lo ha subito e in chi lo ha fatto"
Leggi anche: Meno male che Kimi Antonelli non è finito in Academy Ferrari. Toto Wolff gli ha pagato gli studi, lo ha protetto (Il Giornale)
Alessandra che fa subito la battutina per la questione coreografie della Manzini, meno male è quella furba, tanto furba e non ha ancora capito che il gf lo fa apposta x far scoppiare la polemica, è furba na sega allora scusate #GFVip x.com
Hai capito male!: Sinner, lo spagnolo e l'app di incontri. Il siparietto imbarazzante a Madrid facebook
Il bambino di 3 anni ha cominciato a comportarsi male dopo che papà è tornato a casa da un viaggio. reddit
Lo sgomento della sorella di Salim: Nascondeva il suo male, non abbiamo capitoLa donna, 33 anni, vive con i parenti a Sala Bolognese: Siamo sgomenti e pensiamo alle persone colpite e alle loro famiglie. È difficile esprimere a parole l’enorme sofferenza che proviamo per ciò ch ... msn.com
Prestianni: Vinicius ha capito male, non sono mai stato razzistaNessun insulto razzista. Il centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni, con una storia su Instagram, ha respinto le accuse di Vinicius e dei giocatori del Real Madrid: Voglio chiarire che in ... calciomercato.com