Ha capito il male fatto e voglio rimediare il pentimento gli vale lo sconto in appello

Un uomo coinvolto in un caso di maltrattamenti in famiglia ha deciso di optare per il patteggiamento e ha espresso un sincero pentimento per le azioni commesse. Il giudice di appello ha accolto la richiesta e ha concesso uno sconto di pena, riconoscendo il comportamento dell’imputato. La decisione si basa sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate e sulla volontà di rimediare al male causato. La vicenda si conclude con questa pronuncia, che ha portato a una riduzione della condanna.

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