Pulici replica a Di Giovambattista | Ho sentito con le mie orecchie che 2 3 tifosi condizionano tutti gli altri Abbiamo capito male oppure…

Pulici risponde a Di Giovambattista, affermando di aver ascoltato personalmente che due terzi dei tifosi influenzano gli altri e che si chiede se ci sia stato un malinteso. Due giorni prima, Di Giovambattista aveva criticato lo sciopero del tifo organizzato della Lazio, evidenziando possibili ripercussioni negative sul fronte sportivo ed economico, coinvolgendo sponsor, immagine e prospettive future del club.

Due giorni fa Ilario Di Giovambattista, aveva criticato apertamente lo sciopero del tifo organizzato della Lazio, sottolineando l possibili conseguenze pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche economico (sponsor, immagine e prospettive future del club). Dopo le prime dichiarazioni, il direttore di Radio Radio ha provato a chiarire la sua posizione con un lungo . L'articolo Pulici replica a Di Giovambattista: “Ho sentito con le mie orecchie che 23 tifosi condizionano tutti gli altri. Abbiamo capito male, oppure.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio, Di Giovambattista: “Se per miracolo la previsione nefasta non si avvera, i tifosi che creano questo clima, non avranno diritto a. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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