Hiv e adolescenti l’allarme degli infettivologi | Cala la percezione del rischio e cresce l’urgenza di prevenzione ed educazione sessuo-affettiva

In Italia, nel 2024, sono state diagnosticate 2.379 nuove infezioni da HIV, portando il totale di persone che convivono con il virus a circa 150.000. Gli infettivologi segnalano che la percezione del rischio tra gli adolescenti sta diminuendo, rendendo urgente una maggiore attività di prevenzione e di educazione sessuo-affettiva. Questa diminuzione di consapevolezza si verifica in un contesto in cui le diagnosi di HIV continuano a essere frequenti, e la necessità di interventi mirati appare sempre più evidente.

(Adnkronos) – In Italia le nuove diagnosi di Hiv hanno raggiunto quota 2.379 nel 2024, mentre le persone che vivono con Hiv sono circa 150mila. Nel Paese "cala la percezione del rischio" e "cresce l’urgenza di prevenzione ed educazione sessuo-affettiva". E' uno dei temi al centro della 18.esima edizione di Icar – Italian Conference on. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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