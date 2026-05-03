LOVERED | l’Università di Salerno per l’educazione sessuo affettiva

L’Università di Salerno ha avviato un progetto dedicato all’educazione sessuo-affettiva, affrontando temi legati alla formazione in questo ambito. In Italia, l’educazione sessuale è ancora poco diffusa e l’assenza di programmi strutturati contribuisce a un gap rispetto ad altri paesi europei. I social media vengono spesso utilizzati come fonte di informazione, ma possono anche alterare la percezione delle relazioni e dell’affettività.

? Cosa scoprirai Perché l'Italia è tra gli ultimi paesi europei sull'educazione sessuale?. Come possono i social media distorcere la nostra consapevolezza affettiva?. Chi sono gli esperti che affronteranno i tabù in Aula De Rosa?. Come funzionerà il sistema di domande anonime per eliminare il giudizio?.? In Breve Il 70% della popolazione italiana desidera percorsi formativi strutturati sull'educazione sessuale.. Interverranno la psicologa Sabrina Ferraiuolo e la sociologa Giuseppina Cersosimo.. Il convegno si terrà il 4 maggio 2026 presso l'Aula De Rosa.. La sessuologa Frida Graziano interverrà per scardinare i pregiudizi sull'affettività.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LOVERED: l’Università di Salerno per l’educazione sessuo affettiva Notizie correlate Lovered: l'Università di Salerno rompe il silenzio sull'educazione sessuo affettivaL'Associazione studentesca Logos e l'Associazione Campania in Ascolto sono liete di invitare la comunità accademica e la cittadinanza a un evento di... A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettivaFirenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lovered: l'Università di Salerno rompe il silenzio sull'educazione sessuo affettiva. Lovered: l'Università di Salerno rompe il silenzio sull'educazione sessuo affettivaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday L'Associazione studentesca Logos ... salernotoday.it Mediazione culturale e linguistica all’Università di SalernoMercoledì 29 aprile, alle ore 10.30, la Sala Stampa Biagio Agnes (Campus di Fisciano) ospiterà la Conferenza stampa di presentazione del nuovo Se ... gazzettadisalerno.it