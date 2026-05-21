Hippie Market ai Castelli Romani

L'Hippie Market tornerà ai Castelli Romani con due date: domenica 31 maggio e martedì 2 giugno. La manifestazione si svolgerà presso Humo, situato in via dei Laghi km 4 a Marino, e sarà aperta al pubblico dalle 11.30 alle 21. Durante le giornate saranno presenti bancarelle e stand con prodotti diversi, e l’evento si terrà all’interno di uno spazio coperto. L’appuntamento rappresenta uno dei primi eventi di questa stagione estiva nella zona.

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