Hippie Market ai Castelli Romani
L'Hippie Market tornerà ai Castelli Romani con due date: domenica 31 maggio e martedì 2 giugno. La manifestazione si svolgerà presso Humo, situato in via dei Laghi km 4 a Marino, e sarà aperta al pubblico dalle 11.30 alle 21. Durante le giornate saranno presenti bancarelle e stand con prodotti diversi, e l’evento si terrà all’interno di uno spazio coperto. L’appuntamento rappresenta uno dei primi eventi di questa stagione estiva nella zona.
Torna l'Hippie Market a Marino. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, dalle 11.30 alle 21, Humo, location in via dei Laghi km 4 (Marino), farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate.Con ingresso ad offerta libera, l’Hippie Market ha un animo gitano che negli anni è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...
Trekking Notturno ai Castelli RomaniUn’esperienza immersiva tra i boschi dei Castelli Romani, sotto il cielo stellato e circondati dalla natura incontaminata dei Pratoni del Vivaro.
Castelli Romani: torna l'Hippie Market nella nuova area dell'Humo, a MarinoAttesissimo, il 21 e 22 settembre dalle 11.30 alle 22.30, torna l’Hippie Market all’Humo, un nuovo incantevole spazio di 3.000 mq ai Castelli Romani sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile ... corrieredellosport.it