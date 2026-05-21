Hippie Market ai Castelli Romani

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Hippie Market tornerà ai Castelli Romani con due date: domenica 31 maggio e martedì 2 giugno. La manifestazione si svolgerà presso Humo, situato in via dei Laghi km 4 a Marino, e sarà aperta al pubblico dalle 11.30 alle 21. Durante le giornate saranno presenti bancarelle e stand con prodotti diversi, e l’evento si terrà all’interno di uno spazio coperto. L’appuntamento rappresenta uno dei primi eventi di questa stagione estiva nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna l'Hippie Market a Marino. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, dalle 11.30 alle 21, Humo, location in via dei Laghi km 4 (Marino), farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate.Con ingresso ad offerta libera, l’Hippie Market ha un animo gitano che negli anni è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...

Trekking Notturno ai Castelli RomaniUn’esperienza immersiva tra i boschi dei Castelli Romani, sotto il cielo stellato e circondati dalla natura incontaminata dei Pratoni del Vivaro.

Castelli Romani: torna l'Hippie Market nella nuova area dell'Humo, a MarinoAttesissimo, il 21 e 22 settembre dalle 11.30 alle 22.30, torna l’Hippie Market all’Humo, un nuovo incantevole spazio di 3.000 mq ai Castelli Romani sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web