Il 21 maggio 2026, in una giornata di festa sportiva, un evento ha visto protagonisti un personaggio molto noto e una squadra di pallacanestro. Il personaggio indossava pantaloncini e canotta rossi, con scarpe sportive, ed è stato visto correre verso il centro del campo, tra abbracci e baci rivolti al pubblico. L'evento ha sottolineato un tema di collaborazione e rispetto, portando in campo un messaggio di gentilezza attraverso questa collaborazione insolita.

Milano, 21 maggio 2026 – Pantaloncini e canotta rossi, scarpe sportive e via di corsa verso il centro del campo tra abbracci, baci al pubblico e giochi. Poi, Hello Kitty e Fiero il Guerriero – lei con i suoi modi graziosi ed eleganti e lui con la sua inesauribile energia - si sono presi per mano davanti a un Unipol Forum di Milano gremito di tifosi di ogni età, in occasione della partita dei play off di basket tra Olimpia Milano e Reggio Emilia. Gesti simbolici che il famoso personaggio Sanrio e la mascotte biancorossa hanno scelto di mostrare al pubblico per celebrare lo sport, ma soprattutto per lanciare un messaggio importante, nella fase decisiva della stagione di basket, una scelta di valori, non di tattica: amicizia e gioco di squadra sono infatti valori che trasformano il lavoro in campo in talento, determinazione e risultati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hello Kitty e Olimpia Milano, in campo insieme per un vero gioco di squadra: “La gentilezza è un punto di forza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Hello Kitty in campo con l’Olimpia Milano, amicizia e sport per i playoff di basketMilano, 13 maggio 2026 – Nello sport, la competizione è fondamentale: ogni atleta ce la mette tutta per provare a superare i propri limiti e vincere.

Hello Kitty e Fiero il Guerriero di Olimpia Milano, in campo tra amicizia e sportIl famoso personaggio Sanrio e la mascotte biancorossa insieme per la Hello Kitty Night all'Unipol Forum di Milano, in occasione della partita dei...

Hello Kitty e Olimpia Milano, in campo insieme per un vero gioco di squadra: La gentilezza è un punto di forzaLa campagna #BestFriendsInSport, firmata da Sanrio, ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano e ha scelto i biancorossi per celebrare amicizia e sport. Una serata speciale per lanciare un messaggio im ... ilgiorno.it

Hello Kitty e Fiero il Guerriero di Olimpia Milano, in campo tra amicizia e sportIl famoso personaggio Sanrio e la mascotte biancorossa insieme per la Hello Kitty Night all'Unipol Forum di Milano, in occasione della partita dei play off di basket tra Olimpia Milano e Reggio Emilia ... ilgiorno.it