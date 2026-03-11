Hello Kitty e Sofia Goggia insieme in Val di Fassa | ecco come lo sci diventa un messaggio di amicizia

Hello Kitty e Sofia Goggia sono state avvistate insieme in Val di Fassa, dove si sono incontrate per un evento dedicato allo sci. Sofia Goggia, campionessa di sci nota per il suo carattere deciso e gentile, ha condiviso momenti con Hello Kitty, il personaggio simbolo di tenerezza che rappresenta un messaggio di amicizia tra diverse generazioni. L'incontro ha attirato l'attenzione di molti appassionati e fan.

Da un lato Sofia Goggia, campionessa di sci dal carattere vulcanico ma gentile. Dall’altro Hello Kitty, diventata simbolo globale di tenerezza. Insieme, il 7 e 8 marzo 2026, hanno animato le nevi della Coppa del Mondo di sci femminile in Val di Fassa, trasformando una tappa di gara in qualcosa di più profondo e importante. Un legame valoriale, prima ancora che sportivo. Il progetto di Sanrio. L’iniziativa si chiama #BestFriendsInSport ed è firmata da Sanrio, la casa giapponese che nel 1974 diede vita a Hello Kitty e che oggi distribuisce i propri prodotti in oltre 130 Paesi. L’obiettivo non è vendere gadget sulle piste, ma portare un messaggio ben preciso: lo sport insegna a stare insieme, e l’amicizia è parte integrante di ogni vittoria. 🔗 Leggi su Panorama.it

