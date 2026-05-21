Durante le ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez hanno effettuato una diretta notturna che ha suscitato l’attenzione dei loro spettatori. In questa occasione, Prestes ha rivolto alcune provocazioni a Martinez, creando una situazione di tensione visibile durante la trasmissione. La diretta è stata registrata e condivisa sui social, attirando commenti e reazioni da parte del pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa scelta o ai risvolti dell’accaduto.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso i loro fans nel corso delle ultime ore quando hanno deciso di fare una diretta nel corso della notte. La modella brasiliana ancora in America ha avuto modo di collegarsi con il pallavolista argentino grazie ad una diretta su Tiktok che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, gli Helevier - cosi si fanno chiamare in rete - si sono resi protagonisti di un siparietto che ha surriscaldato un po' la live. Tutto iniziato quando Helena Prestes ha chiesto al compagno dove l'avrebbe portata una volta tornata in Italia. Di qui è arrivata la risposta di Javier Martinez, che ha dichiarato: "Che cosa vuoi fare quando torni?". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes provoca Javier Martinez: l’accaduto in diretta

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Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazioni inedite nella notte!

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