Helena Prestes difende Javier Martinez | Scrivete tante cavolate l’accaduto

Helena Prestes ha commentato le polemiche che coinvolgono Javier Martinez, accusando chi scrive di diffondere notizie false. La coppia, formata da Prestes e Martinez, ha festeggiato 13 mesi insieme, dopo essersi conosciuta nella casa del Grande Fratello nel 2024. La loro relazione e le recenti dichiarazioni continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia ha appena celebrato i 13 mesi insieme dopo essersi conosciuti all'interno della casa del Grande fratello nel 2024. In queste ore, l'influencer di San Paolo ha fatto parecchio parlare per un affondo contro un fan su X. Tutto è iniziato quando l'utente ha velatamente dato dell'accompagnatore a Javier Martinez, visto che stava accompagno la fidanzata ad un evento a Napoli. Un post che non è piaciuto per nulla ad Helena Prestes, la quale ha risposto per le rime. L'ex concorrente del Grande fratello ha scritto: "Domani sarò io la badante che lo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Helena Prestes realizza uno dei suoi sogni: ha acquistato la sua prima casa a Lecco. Un traguardo importante arrivato dopo tante prove che la vita le ha messo davanti: un’infanzia difficile, la perdita del padre e un percorso personale fatto di forza e determi - facebook.com facebook

L’abbraccio tra Helena Prestes e Javier Martinez e papà Orso #helenaprestes #javiermartinez x.com