Hatha Yoga | segreti millenari per unire corpo e mente in armonia

L'Hatha Yoga ha origini che risalgono tra l'XI e il XII secolo, con influenze provenienti dalle tradizioni di Gorakhnath. Questa disciplina combina posture e tecniche di respirazione, ed è praticata oggi per migliorare la salute sia del corpo che della mente. La sua evoluzione storica e le modalità pratiche sono oggetto di studio e approfondimento in vari ambiti, con un'attenzione particolare agli effetti benefici sulla salute cardiovascolare e mentale.

? Cosa sapere Lo Hatha Yoga si è evoluto dalle tradizioni di Gorakhnath tra l'XI e il XII secolo.. La pratica integra asana e respiro per supportare la salute cardiovascolare e mentale.. Tra le tradizioni millenarie nate tra l’India e il Nepal, lo Hatha Yoga si afferma oggi come la disciplina fondamentale cerca un equilibrio tra le energie del Sole e della Luna attraverso il controllo del respiro e la stabilità fisica. Questa pratica, che costituisce la base della maggior parte delle routine yogiche moderne, non si limita al semplice movimento corporeo, ma mira a trasformare il fisico in un terreno fertile per l’armonia mentale. Le radici di...🔗 Leggi su Ameve.eu

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