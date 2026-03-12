Gli agenti del commissariato Comasina hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo aver trovato in casa oltre 12.000 euro, 342 grammi di cocaina, 1,344 chili di hashish, un fucile soft air, un manganello, microtelefoni e un orologio da 20.000 euro. La perquisizione ha portato anche alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi, portando all’arresto per spaccio.

Oltre 12mila euro, 342 grammi di cocaina e 1,344 chili di hashish, oltre a un fucile soft air, un manganello, microtelefoni e un orologio da 20mila euro: è quello che gli agenti del commissariato Comasina hanno trovato e in casa di un 36enne, arrestato per spaccio. I poliziotti, impegnati in un’attività anti-spaccio a Bruzzano, hanno individuato come probabile luogo di detenzione di droga un appartamento in un complesso residenziale di via Capsoni. Appena hanno notato il 36enne, lo hanno fermato e lui ha consegnato un panetto di hashish da 10 grammi. A quel punto è scattata la perquisizione, con l’aiuto dell’unità cinofila. Il cane poliziotto nell’appartamento ha trovato tracce di stupefacente in un sacchetto dell’immondizia e nel comodino dove erano custoditi anche 7mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa cocaina, hashish, armi e soldi. In manette il pusher di Bruzzano

