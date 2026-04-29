Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Napoli durante un controllo in vico Soprammuro. Nel corso dell’operazione, sono state trovate 59 dosi di cocaina e 685 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L’arresto è stato eseguito dalla polizia, che ha sequestrato la droga e il denaro. La situazione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di 59 dosi di cocaina e 685 euro ritenuti provento di attività illecita. Napoli. Continua senza freni l’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri di Napoli che in vico Soprammuro hanno arrestato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio S.R. Un 51 enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari della stazione di Napoli Borgoloreto hanno notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo e quando un cittadino si è avvicinato per scambiare qualcosa sono intervenuti trovando S.R. In possesso di 59 dosi di cocaina, due smartphone e 685 euro ritenuto frutto di attività illecita per cui l’uomo è stato arrestato e ora è in carcere in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, cocaina e contanti: arrestato 51enne in vico Soprammuro

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