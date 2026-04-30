In Inghilterra per spiegare il furto subìto dall'Arsenal citano Mariani e Di Bello | che non c'erano

In Inghilterra i media criticano l’arbitro dell’incontro tra Atletico Madrid e Arsenal, definendo il rigore revocato ai Gunners come un “furto”. Per spiegare la decisione, vengono citati i nomi di Mariani e Di Bello, due ufficiali di gara, anche se entrambi non erano presenti in quella partita. La vicenda ha suscitato numerose discussioni nel mondo del calcio inglese.

I media inglesi vanno all'attacco dell'arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di "furto". E tirano in ballo gli italiani Mariani e Di Bello che neanche c'erano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sposati da 70 anni muoiono negli USA a 9 ore di distanza l’uno dall’altra: “Erano profondamente complici”Due coniugi americani John Ridley Trice e Alice Moss Trice sposati da 7 decenni sono morti a poche ore di distanza il 2 aprile di quest'anno nello... Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Wendy Duffy, 56enne britannica sana muore in Svizzera con il suicidio assistito. Senza mio figlio non potevo vivere; Tesina di terza media sulla Regina Elisabetta: collegamenti e idee per il centenario; Curiosità irresistibile; The Shamrocks – A night for James Joyce: il ponte che ha portato a Trieste l’arte e la tradizione della musica dall’Irlanda. In Inghilterra per spiegare il furto subìto dall’Arsenal citano Mariani e Di Bello: che non c’eranoI media inglesi vanno all'attacco dell'arbitro di Atletico Madrid-Arsenal a proposito del rigore revocato ai Gunners, parlando di furto ... fanpage.it Kate Middleton e William d’Inghilterra festeggiano i 15 anni di nozze lavorando. E con una foto speciale - facebook.com facebook Visita a sorpresa a Kiev per il principe Harry d'Inghilterra. Nelle immagini diffuse dall'agenzia governativa 'Centro contro la disinformazione' e dalle Ferrovie ucraine il suo arrivo, in treno, alla capitale. Dal 2022, il principe Harry ha visitato il Paese diverse volte x.com