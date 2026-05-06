Il Messico avvisa i giocatori convocati ai Mondiali | Ritiro da stasera chi non c'è sarà escluso

La Federazione calcistica del Messico ha comunicato ai giocatori convocati per i Mondiali 2026 che devono presentarsi entro questa sera nel ritiro. Chi non si presenterà entro il termine stabilito sarà escluso dalla rosa definitiva della squadra. La comunicazione è stata ufficializzata tramite un messaggio diretto ai giocatori, che sono stati informati delle conseguenze legate alla mancata presentazione. La decisione riguarda esclusivamente i convocati e le rispettive modalità di partecipazione.