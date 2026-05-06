Il Messico avvisa i giocatori convocati ai Mondiali | Ritiro da stasera chi non c'è sarà escluso
La Federazione calcistica del Messico ha comunicato ai giocatori convocati per i Mondiali 2026 che devono presentarsi entro questa sera nel ritiro. Chi non si presenterà entro il termine stabilito sarà escluso dalla rosa definitiva della squadra. La comunicazione è stata ufficializzata tramite un messaggio diretto ai giocatori, che sono stati informati delle conseguenze legate alla mancata presentazione. La decisione riguarda esclusivamente i convocati e le rispettive modalità di partecipazione.
La Federazione del Messico ha lanciato un ultimatum ai giocatori convocati per i Mondiali 2026: chi non si presenterà entro stasera in ritiro sarà escluso definitivamente dalla lista.🔗 Leggi su Fanpage.it
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