Harry Hudson investito da un motociclista contromano frattura alle vertebre | E' stato spaventoso

Un giovane britannico, di 18 anni, noto per aver vinto il titolo mondiale nella categoria U19, è stato coinvolto in un incidente durante una sessione di allenamento. È stato investito da un motociclista che circolava contromano, riportando una frattura da compressione alle vertebre. L’incidente è avvenuto in circostanze che hanno causato grande spavento tra gli addetti ai lavori, e il ragazzo si trova attualmente sotto osservazione medica.

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