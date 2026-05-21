Harry Hudson investito da un motociclista contromano frattura alle vertebre | E' stato spaventoso

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane britannico, di 18 anni, noto per aver vinto il titolo mondiale nella categoria U19, è stato coinvolto in un incidente durante una sessione di allenamento. È stato investito da un motociclista che circolava contromano, riportando una frattura da compressione alle vertebre. L’incidente è avvenuto in circostanze che hanno causato grande spavento tra gli addetti ai lavori, e il ragazzo si trova attualmente sotto osservazione medica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il giovane diciottenne britannico Harry Hudson, già campione del mondo U19, si è ritrovato con una "frattura da compressione" alle vertebre a seguito di un terribile incidente in allenamento. "E' stato investito da un motociclista che procedeva in contromano" ha spiegato il fratello, presente al momento dell'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il Consiglio di Stato dà ragione a Fugatti: “Legittimo l’abbattimento dell’orsa Kj1”Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di LNDC Animal Protection che aveva chiesto un risarcimento danni per la morte dell'orsa Kj1 avvenuta...

Leggi anche: “Harry Styles ha chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo”: l’indiscrezione dopo 8 mesi d’amore

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web