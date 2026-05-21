Harry Hudson investito da un motociclista contromano frattura alle vertebre | E' stato spaventoso
Un giovane britannico, di 18 anni, noto per aver vinto il titolo mondiale nella categoria U19, è stato coinvolto in un incidente durante una sessione di allenamento. È stato investito da un motociclista che circolava contromano, riportando una frattura da compressione alle vertebre. L’incidente è avvenuto in circostanze che hanno causato grande spavento tra gli addetti ai lavori, e il ragazzo si trova attualmente sotto osservazione medica.
Il giovane diciottenne britannico Harry Hudson, già campione del mondo U19, si è ritrovato con una "frattura da compressione" alle vertebre a seguito di un terribile incidente in allenamento. "E' stato investito da un motociclista che procedeva in contromano" ha spiegato il fratello, presente al momento dell'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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