Un'azienda ha annunciato l'intenzione di investire 700 milioni di euro nello sviluppo di un assistente basato sull'intelligenza artificiale destinato a un uso globale. La società si pone l'obiettivo di creare un sistema più avanzato rispetto agli attuali modelli linguistici, ma non sono stati forniti dettagli sui metodi per superare le limitazioni esistenti. Restano da chiarire anche le figure professionali coinvolte nel progetto e come verrà progettato l'hardware necessario per integrare questa intelligenza artificiale.

? Domande chiave Come farà Hark a superare i limiti degli attuali modelli linguistici?. Chi guiderà il design di un hardware capace di integrare l'IA?. Quali rischi comporta un assistente che vede e sente tutto?. Perché gli investitori puntano su un dispositivo fisico invece del software?.? In Breve Abidur Chowdhury guida il design per integrare l'IA nella vita quotidiana.. Rilascio modelli multimodali previsto per l'estate con 100 milioni di fondi propri.. Team di 70 professionisti utilizza unità di elaborazione grafica B200 di Nvidia.. Investitori includono Intel Capital, Qualcomm Ventures, AMD Ventures e Salesforce Ventures.. Hark raccoglie 700 milioni di dollari in un round di serie A per sviluppare un’interfaccia universale basata sull’intelligenza artificiale, portando la valutazione della società a 6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hark punta all’IA universale: 700 milioni per l’assistente di tutti

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