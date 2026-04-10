Messina tra disoccupazione e stipendi bassi Nicita Pd punta a un disegno di legge da 700 milioni

A Messina, la disoccupazione e gli stipendi bassi rappresentano una realtà diffusa. Un rappresentante politico del Partito Democratico ha annunciato l’intenzione di proporre un disegno di legge del valore di 700 milioni di euro. La città si trova al centro di un collegamento fondamentale tra l’isola e il continente, ma non riesce a trattenere i benefici economici derivanti da questa posizione.

"Messina è il principale nodo di continuità territoriale tra Sicilia e continente, ma non trattiene il valore che produce. Per questo abbiamo presentato il disegno di legge ‘Messina, Porta del Mediterraneo’". A dichiararlo il senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del partito democratico al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Algoritmi e social media: il PD presenta al Senato un nuovo disegno di legge per vietare le manipolazioni e fermare la dipendenza digitale tra gli adolescentiIl Partito Democratico propone al Senato una legge per vietare algoritmi social che creano dipendenza e manipolano le scelte elettorali L'articolo .

Il PD si è diviso sul disegno di legge contro l’antisemitismoUn gruppo di sei senatori, tra cui Graziano Delrio e Pier Ferdinando Casini, ha votato insieme alla destra per approvarlo Mercoledì il Senato ha...

Temi più discussi: Collegamenti marittimi tra Messina e Calabria, Azione accusa il sistema dei 78 giorni; Messina, 10 lavoratori in nero: controlli GDF e INPS; Lavoro nero nella ristorazione a Messina: scoperti 10 irregolari, arrivano le maxi sanzioni; Messina, lavoro nero nei ristoranti. Tre aziende sanzionate per 10 lavoratori irregolari.

Elezioni, il Pd presenta il ddl Messina, Porta del Mediterraneo da 700 milioni per sviluppo e lavoro«Messina è il principale nodo di continuità territoriale tra Sicilia e continente, ma non trattiene il valore che produce. Per questo abbiamo presentato il disegno di legge ‘Messina, Porta del ... messina.gazzettadelsud.it

Collegamenti marittimi tra Messina e Calabria, Azione accusa il sistema dei 78 giorniMESSINA. Approda in Parlamento il tema delle condizioni di lavoro nei collegamenti marittimi veloci tra Sicilia e Calabria. Al centro del dibattito il cosiddetto sistema dei 78 giorni, un meccanismo ... letteraemme.it

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La nuova puntata di Altre Indagini su Matteo Messina Denaro x.com