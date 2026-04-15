Oggi in Italia viene lanciata da Amazon una nuova versione del suo assistente vocale, chiamata Alexa+. La disponibilità avviene in Accesso Anticipato, consentendo agli utenti di provare il servizio prima del lancio ufficiale. La novità riguarda la diffusione di questa tecnologia nel nostro Paese, che si unisce ad altri mercati già serviti dalla versione aggiornata. Il nuovo assistente è stato annunciato come un miglioramento rispetto alla versione precedente.

Alexa diventa grande anche in Italia. E’ infatti il giorno in cui Amazon lancia anche da noi, in Accesso Anticipato, la nuova versione del suo assistente digitale: ovvero Alexa+. Si tratta di un salto importante rispetto alla versione tradizionale: la voce che ormai abbiamo imparato a conoscere non si limita più a rispondere ai comandi, ma punta a gestire attività concrete e conversazioni molto più naturali. Da quando è stata introdotta Alexa è stata sempre di più adottata nelle nostre case: negli ultimi tre anni i clienti in Italia hanno interagito con lei oltre 40 miliardi di volte. Ora con il servizio plus, Amazon prova ora a trasformare quell’abitudine in un’esperienza più completa, capace di accompagnare l’utente nella gestione della casa, degli acquisti, degli impegni e persino delle prenotazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alexa+ in Italia: come funziona il nuovo assistente IA di Amazon

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