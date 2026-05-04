Basket - Serie DR1 maschile | play-off gara tre Finisce l’avventura della Libertas Ma è stato un grande campionato

Si è conclusa con una sconfitta la serie dei play-off per la squadra di basket maschile, che ha perso in gara tre contro la squadra avversaria con il punteggio di 85-78. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le parti, con alcuni atleti che hanno raggiunto i 19 punti. Nonostante la sconfitta, la stagione della formazione locale è stata giudicata positiva, con una prestazione complessivamente apprezzata.

Libertas 78 Ms Synergy Valdarno 85 LIBERTAS: L. Simonelli 4, Rattazzi 4, T. Morello 17, Giusti ne, Donati 4, Russo 13, Fracassini 19, F. L. Simonelli, F. Morello 3, Guidi 11, Rivi ne, Galli 3. All.: Piochi. MS SYNERGY VALDARNO: Coppi 26, Mesina 6, Filippeschi 10, Marchionni, Rossini, Coradeschi 9, Konate 21, Iannone 2, Lopez 11, Rillo ne. All.: Mostardi. Arbitri: Raffa di Pisa e D’Accico di Pistoia. Note: parziali 17-23, 37-41, 58-62. LUCCA - Finisce l’avventura play-off della Libertas che perde gara tre contro Ms Synergy Valdarno al "Palatagliate". Gli ospiti partono subito bene e già nel primo quarto, Konate che va in doppia cifra, permette di chiudere sul 17-23.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile: play-off, gara tre. Finisce l’avventura della Libertas. Ma è stato un grande campionato Notizie correlate Basket - serie "dr1» maschile: play-off, gara due. Match da dentro o fuori stasera per Skywalkers con Poggibonsi a S.ConcordioGara due da dentro o fuori per lo Skywalkers che, questa sera, al "Palatagliate", alle 21. Basket - Serie "DR1» maschile. Derby: Libertas si prende la rivincita su SkySkyWalkers 66 Libertas 72 SKYWALKERS: Gianni ne, Cattani 6, Lombardi 18, Brugioni ne, Catelli 12, Candigliota 7, Petri, Bendetti 4, Rinaldi,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basket - Serie DR1 maschile: play-off, gara uno. La Libertas comincia subito bene. Synergy battuta senza problemi; Basket - serie dr1 maschile: play-off, gara due. Match da dentro o fuori stasera per Skywalkers con Poggibonsi a S.Concordio; Basket - serie dr1 maschile: play-off, gara due. La Libertas battuta nel Valdarno: domani sera al Palatagliate sfida da dentro o fuori; Basket - Serie DR1 maschile: play-off. Skywalkers: debutto in trasferta. Oggi gara uno a Poggibonsi. Basket - serie dr1» maschile: play-off, gara due. La Libertas battuta nel Valdarno: domani sera al Palatagliate» sfida da dentro o fuoriMs Synergy Valdarno 95 Libertas 66 MS SYNERGY VALDARNO: Coppi 2, Mesina 7, Iyamu, Filippeschi 21, Marchionni 10, Rossini 8, Coradeschi ... sport.quotidiano.net Basket - Serie DR1» maschile: play-off, gara due. Finisce la corsa di SkywalkersSkyWalkers 64 Paolo Nesi Group 80 SKYWALKERS: Gianni, Crippa 1, Cattani 17, Lombardi 11, Brugioni 10, Catelli 8, Candigliota, Petra 3, ... sport.quotidiano.net Basket, playoff DR2, in gara 1, in casa, occasione sprecata per la Virtus Pallacanestro Mazara che cade all’overtime contro Ribera Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/basket-playoff-dr2-in-gara-1-in-casa-occasione-sprecata-per-la-virtus-mazara - facebook.com facebook Basket, play off Divisione Regionale 1: sorride solo Orzinuovi x.com