Basket - Serie DR1 maschile | play-off gara tre Finisce l’avventura della Libertas Ma è stato un grande campionato

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con una sconfitta la serie dei play-off per la squadra di basket maschile, che ha perso in gara tre contro la squadra avversaria con il punteggio di 85-78. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le parti, con alcuni atleti che hanno raggiunto i 19 punti. Nonostante la sconfitta, la stagione della formazione locale è stata giudicata positiva, con una prestazione complessivamente apprezzata.

Libertas 78 Ms Synergy Valdarno 85 LIBERTAS: L. Simonelli 4, Rattazzi 4, T. Morello 17, Giusti ne, Donati 4, Russo 13, Fracassini 19, F. L. Simonelli, F. Morello 3, Guidi 11, Rivi ne, Galli 3. All.: Piochi. MS SYNERGY VALDARNO: Coppi 26, Mesina 6, Filippeschi 10, Marchionni, Rossini, Coradeschi 9, Konate 21, Iannone 2, Lopez 11, Rillo ne. All.: Mostardi. Arbitri: Raffa di Pisa e D’Accico di Pistoia. Note: parziali 17-23, 37-41, 58-62. LUCCA - Finisce l’avventura play-off della Libertas che perde gara tre contro Ms Synergy Valdarno al "Palatagliate". Gli ospiti partono subito bene e già nel primo quarto, Konate che va in doppia cifra, permette di chiudere sul 17-23.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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