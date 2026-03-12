L’Enciclopedia Treccani celebra il centenario | a Palermo il convegno Quando la cultura scrive la storia
L’Enciclopedia Treccani festeggia il suo centenario con un convegno a Palermo intitolato “Quando la cultura scrive la storia”. L’evento si terrà lunedì 16 marzo alle ore 16 nella Sala Di Maggio della Società Siciliana per la Storia Patria, in piazza San Domenico 1. Durante l’appuntamento si discuterà di temi legati alla storia della cultura italiana e al ruolo dell’Enciclopedia in questo ambito.
Interverranno il professore Carlo Ossola, presidente dell'Enciclopedia Italiana Treccani; il professore Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria; la professoressa Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia; l'avvocato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese; il professore ordinario Paolo Inglese dell'Università di Palermo; la dottoressa Antonella Purpura, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Concluderà il dottor Massimo Bray, direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.
Enciclopedia Italiana Treccani, al via la partnership con il ministero della Cultura
