La Procura ha deciso di incaricare un perito per analizzare i dati elettronici dell’auto dell’ex portiere coinvolto nella morte di Alex Manninger. Sono stati acquisiti e studiati i dati registrati dal sistema di bordo e dal dispositivo di navigazione. L’indagine mira a chiarire le circostanze dell’incidente, con l’obiettivo di verificare eventuali anomalie o comportamenti sospetti prima dell’accaduto. La procura ha già richiesto ulteriori analisi tecniche sui dispositivi elettronici.

“In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta”. Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale di calcio, ha ricordato così nelle scorse ore Alexander Manninger, il 48enne ex portiere austriaco che ieri ha perso tragicamente la vita in un incidente, travolto da un treno mentre era a bordo della sua auto. (X FOTO) – Notizie.com Proprio sull’incidente, però, le autorità austriache vogliono vederci chiaro.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il giallo della morte di Alex Manninger: la Procura nomina un perito. Cosa dicono i dati elettronici dell’auto dell’ex portiere

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