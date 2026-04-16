Morte Alexander Manninger il calcio italiano in lutto | il cordoglio di Inter Torino Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiere

La morte di Alexander Manninger, ex portiere di calcio, è stata annunciata dopo un incidente in Austria. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di diverse squadre italiane, tra cui Inter, Torino, Bologna e Fiorentina, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi ufficiali. La scomparsa improvvisa ha lasciato sgomento tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano Manninger per la carriera svolta nel calcio italiano e internazionale.

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