Tania Bellinetti caduta dal balcone di casa a Bologna l'ex compagno ora è accusato di omicidio volontario

A Bologna, nel aprile 2025, Tania Bellinetti è precipitata dal balcone di casa e ha perso la vita. L’ex compagno, Faiez Selmi, di 36 anni, è stato formalmente accusato di omicidio volontario pluriaggravato, un'accusa che sostituisce quella precedente di omicidio preterintenzionale. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro di lui.

Il 36enne Faiez Selmi è ora accusato di omicidio volontario pluriaggravato (e non più omicidio preterintenzionale) per la morte dell'ex compagna Tania Bellinetti, caduta dal balcone di casa nell'aprile 2025 a Bologna. Decisiva una consulenza che escluderebbe l'incidente o il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morte di Tania, ora l'accusa per il compagno è di omicidio volontario: "Selmi ha voluto ucciderla"Bologna, 19 marzo 2026 – Morte di Tania Bellinetti, udienza preliminare davanti al gup Roberta Malavasi: l'accusa viene riformulata in omicidio... Morte di Tania Bellinetti. La perizia non dà risposte: "Spinta o caduta da sola""Non è possibile, in questa fase, definire se la signora sia caduta dal balcone per volontà propria o intervento di terze persone". Una raccolta di contenuti su Tania Bellinetti Temi più discussi: Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno; Morte di Tania Bellinetti. La perizia non dà risposte: Spinta o caduta da sola; Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica; Morte di Tania Bellinetti, dinamica ancora incerta. Morta cadendo dal balcone: l'ex compagno accusato di omicidio volontarioTania Bellinetti ha perso la vita a Bologna l'8 aprile 2025. L'accusa di omicidio preterintenzionale cambia: il reato ipotizzato per Faiez Selmi, tunisino di 37 anni, è ora omicidio volontario. Il 27 ... rainews.it Caso Tania Bellinetti, il pm ora contesta l’omicidio volontario. Il fratello: Combatteremo fino alla fineIl capo di imputazione nel processo cambia da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario pluriaggravato ... dire.it Come è morta Tania Bellinetti Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica x.com