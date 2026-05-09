Palladino sul futuro | Voglio restare e costruire una squadra forte aspetto la società

L’allenatore ha dichiarato di voler proseguire nel suo incarico, sottolineando la volontà di rimanere e lavorare per rafforzare la squadra. Ha spiegato di attendere una conferma da parte della società, senza fornire dettagli sui tempi o sulle modalità. La sua posizione appare chiara e senza ambiguità, con l’obiettivo di mantenere un progetto stabile e continuativo.

Zingonia. Raffaele Palladino non si nasconde e scopre le sue carte, esprimendo il suo desiderio: la voglia di restare a Bergamo, di continuare a lavorare per il futuro e costruire una squadra forte. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, terzultima giornata di campionato, il tecnico nerazzurro afferma quello che vede nel suo futuro, almeno dal suo punto di vista: la possibilità di costruire insieme al club una squadra forte. Ora, lato suo, la palla passa alla società, dalla quale il tecnico afferma di non aver ancora ricevuto segnali. La conferenza stampa di Palladino. Il futuro – “Qui sto bene, da quando sono arrivato ho trovato grande calore, affetto da parte di tutto l’ambiente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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