Un uomo di 62 anni è stato aggredito e derubato a Milano. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori gli hanno chiesto una sigaretta, poi gli hanno sferrato pugni per strappargli l’orologio dal valore di 10.000 euro. Durante l’episodio, alcuni passanti sono stati raggiunti da spray al peperoncino. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati nel centro della città. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza pubblica nel quartiere.

Milano, 21 maggio 2026 – Sono accusati di aver aggredito e derubato un 62enne di un orologio da 10mila euro. Il tutto a due passi da Santa Maria delle Grazie, in centro a Milano. Per questo un 19enne e un 20enne, entrambi marocchini, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto il 24 novembre 2025 all’altezza di via Fratelli Ruffini. A pochi metri dal Cenacolo vinciano. “Hai una sigaretta?”. Secondo quanto ricostruito l'uomo è stato avvicinato da un giovane che, con la scusa di chiedere una sigaretta, ha tentato un primo approccio per guardargli l'orologio, del valore di circa 10mila euro. Poi, più avanti, l'uomo è stato raggiunto da un altro ragazzo, che lo ha colpito con un pugno riuscendo a sottrarglielo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Hai una sigaretta?” poi lo prendono a pugni 62enne per l’orologio e spruzzano spray al peperoncino contro passanti

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