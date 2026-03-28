Genova gli spruzzano lo spray urticante in faccia e poi lo prendono a sprangate | è grave
A Genova, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito e ora si trova in condizioni gravi. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori gli hanno spruzzato spray urticante in faccia e successivamente lo hanno preso a sprangate. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di identificare i responsabili dell’attacco, avvenuto in modo violento nella città.
Gli autori del pestaggio nei confronti del 25enne aggredito a Genova sono ancora ignoti. La vittima ora è ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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