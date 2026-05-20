Via Caporali si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto tutto pronto per ' Furlé-Cézanne'

Via Caporali si prepara a diventare un laboratorio artistico a cielo aperto con l’arrivo di 'Furlé-Cézanne', un evento che richiama l’atmosfera di una piccola Montmartre in Romagna. L’iniziativa, promossa da diversi locali e negozi della zona, è stata rinviata dal 10 al 24 maggio. La manifestazione coinvolge vari esercizi commerciali e artistici locali, con il sostegno di una società di gestione delle risorse idriche della regione.

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