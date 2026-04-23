All' Ippodromo del Visarno arriva Vivo festa del lavoro creativo con street food creative market e musica dal vivo

Il primo maggio all’Ippodromo del Visarno di Firenze si svolge la seconda edizione di VIVO, la festa dedicata al lavoro creativo. L’evento, organizzato in collaborazione con vari enti locali, prevede street food, un mercato di prodotti artistici e musica dal vivo. L’ingresso costa 3 euro e le porte si aprono alle ore 11. L’iniziativa si svolge in un contesto di apertura pubblica e collaborazione tra diversi soggetti.

Tenax Club, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, Visarno Arena e Autentica, torna alla luce del sole con la seconda edizione di VIVO, format dedicato al lavoro creativo, in programma il 1° maggio all’Ippodromo del Visarno di Firenze (apertura porte ore 11, ingresso 3 €). Da poco inserito.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivoNel fine settimana della Festa della Liberazione, arriva in città uno tra gli eventi più attesi dell'anno. Primaveranda fra street food e musica dal vivoIl Bof International Street Food Festival arriva in terra emiliana a Budrio nella sua magica versione Primaveranda. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VIVO - Festa del lavoro creativo il 1 maggio 2026 all'Ippodromo del Visarno; All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’Arno; Visarno Cosplay & Co: il mondo nerd e della creatività approda all’Ippodromo di Firenze; Firenze, torna la Corsa dell’Arno: è la più antica d’Italia. Eleganza e solidarietà all’Ippodromo del Visarno: torna la sfida del cappello più belloSabato 25 aprile all'Ippodromo del Visarno di Firenzesi terrà l'11° edizione de Il cappello più bello per Corri La Vita ... intoscana.it Primo maggio in musica all’Ippodromo del Visarno con i dj storici del TenaxIl primo maggio dalla mattina fino a mezzanotte a Firenze una giornata di musica, mercatino creativo, street food e un'area kids ... intoscana.it Tradizione, velocità e grandi sfide La 199ª Corsa dell’Arno accende Firenze: cavalli, jockey e spettacolo all’Ippodromo del Visarno. Leggi l’articolo e scopri tutto: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/firenze-ufficiali-i-partenti-della-199a-corsa-dellarno - facebook.com facebook