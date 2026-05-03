Le stragi nazifasciste nel romanzo di Margherita Lollini | Il male rimane sempre in chi lo ha subito e in chi lo ha fatto

"Il male rimane sempre, in chi lo ha subito e in chi lo ha fatto". Parole della scrittrice Margherita Lollini, il cui romanzo storico "Il portaordini della morte", edito da Minerva, esce ora in libreria e negli store on line. Lollini è nota per gli studi e le pubblicazioni sulle stragi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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