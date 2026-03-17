Kimi Antonelli, giovane pilota italiano, non è entrato nell’Academy Ferrari, nonostante alcune voci di interesse. Toto Wolff, a capo della Mercedes, ha coperto le sue spese di formazione e gli ha offerto supporto nel corso degli studi. Questa decisione ha evitato che Antonelli si unisse al programma di sviluppo della Scuderia di Maranello. Il Giornale, attraverso le analisi di Umberto Zapelloni, riporta questa vicenda.

Zapelloni: sarebbe finito nel frullatore dell’Academy e chissà. La Mercedes ci ha messo i soldi, Kimi il talento e l’impegno. Ha sacrificato la sua gioventù per inseguire il suo sogno. Ma lo ha fatto a modo suo, senza perdere la scuola e gli amici Meno male che Kimi Antonelli non è finito in Ferrari. Toto Wolff gli ha pagato gli studi, lo ha protetto (Il Giornale) Il Giornale ha grandi firme, tra queste c’è quella di Umberto Zapelloni che scrive come al solito pensieri e notizie interessanti. Oggi ovviamente si occupa di Kimi Antonelli e della sua prima vittoria in Formula Uno. E soprattutto ricorda che chissà dove sarebbe ora se fosse finito nell’Academy Ferrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meno male che Kimi Antonelli non è finito in Academy Ferrari. Toto Wolff gli ha pagato gli studi, lo ha protetto (Il Giornale)

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