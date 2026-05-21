La possibilità di richiedere un rimborso della tassa sui rifiuti (Tari) si basa sulla presenza di discontinuità o inefficienze nelle prestazioni di raccolta dei rifiuti urbani. Quando i servizi non vengono svolti regolarmente o risultano insufficienti, i cittadini possono presentare domanda per ottenere un rimborso. La procedura prevede la presentazione di appositi moduli e il rispetto di determinati requisiti. È importante conoscere i passaggi necessari e le condizioni per avanzare correttamente la richiesta.

La discontinuità e l'inefficacia delle prestazioni di raccolta dei rifiuti urbani possono legittimare l'istanza di rimborso della Tari. Sul punto in questione si è espressa la Corte di Giustizia tributaria di Roma: con una sentenza che costituisce un importante precedente, l'organo giudicante ha delineato le responsabilità dell'amministrazione locale, ritenendo riconoscibile al contribuente il diritto di ottenere un indennizzo. La mancata raccolta dei rifiuti urbani, soprattutto nella stagione calda durante la quale gli effluvi sono peggiori per via dell’accelerazione della decomposizione batterica, comporta ai cittadini dei pesanti disagi, ancora di più se non si tratta di casi isolati ma di episodi reiterati che denotano una certa incapacità da parte dell’amministrazione locale di provvedere allo smaltimento in modo preciso e puntuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guida al rimborso Tari: quando si può chiedere e come fare domanda. Cosa c'è da sapere

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