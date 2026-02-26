Bonus nido 2026 | quando si può fare la nuova domanda come e i requisiti

Il bonus nido 2026 permette alle famiglie di richiedere un contributo per le spese legate all’iscrizione dei figli ai servizi educativi. La domanda può essere inviata a partire da una data specifica nel 2026, seguendo le istruzioni fornite dalle autorità competenti. Per accedere al bonus, sono richiesti determinati requisiti di reddito e di composizione familiare, e la richiesta va presentata tramite i canali ufficiali.

Il costo degli asili nido è per molte famiglie un problema. Che può essere mitigato con il Bonus nido. Vediamo come funziona. Mandare un figlio al nido in Italia costa sempre di più, e non è un'impressione. I numeri lo confermano. Secondo il dati dell'ISTAT, la spesa media annua a carico delle famiglie varia in modo drastico da regione a regione ma si passa dai 3.127€ l'anno della Provincia Autonoma di Bolzano ai 389€ delle zone più economiche del Sud, a fronte di una spesa media comunale per utente che a livello nazionale raggiunge i 6.801€ annui. Oltre alla pesante disparità economica, emerge il peso tutt'altro che trascurabile di un servizio non accessorio per molte famiglie nelle quali è necessario che entrambi i genitori lavorino.