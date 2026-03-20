Referendum sulla giustizia la guida | quando si vota orari dei seggi e cosa c’è da sapere

Il referendum sulla giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Gli elettori sono chiamati a votare per approvare o respingere la riforma costituzionale, con i seggi aperti durante le due giornate. La consultazione riguarda le modifiche proposte alla Costituzione e si svolgerà in diverse sezioni distribuite sul territorio nazionale.

Roma 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Non si tratta di un referendum abrogativo, ma di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Questo significa che gli elettori sono chiamati a confermare o respingere una legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza dei due terzi necessaria a evitare il passaggio referendario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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