Nella serata di sabato, nel centro storico di Venezia, si è verificato un episodio violento tra due gruppi di tunisini, coinvolgendo l’uso di machete. Durante la rissa, due persone sono rimaste ferite. La polizia ha arrestato cinque persone, tutte accusate di tentato omicidio e lesioni. L’evento si è verificato alle Zattere, e le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dietro questa violenta faida.

VENEZIA - Dopo l'episodio choc della faida tra bande di tunisini a colpi di machete nel centro storico di Venezia, dove sabato notte alle Zattere sono stati feriti due componenti della famiglia Mallat, un 32enne e un 22enne, ora scattano gli arresti. Il blitz di polizia e carabinieri è in corso dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 20 maggio, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare. Le accuse Polizia e carabinieri stanno eseguendo, congiuntamente, 2 distinte misure cautelari, che dispongono la custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip nei confronti complessivamente di 5 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Faida tra bande di tunisini a colpi di machete, 5 Sakka in carcere per tentato omicidio e lesioni

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Faida tra bande di tunisini a colpi di machete alle Zattere: due feriti

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