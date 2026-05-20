Una violenta faida tra due clan tunisini si sta svolgendo nel Nordest, con scontri che coinvolgono i membri dei gruppi Sakka e Mallat. Le risse avvengono spesso in pubblico, con persone che si mostrano senza timore e continuano a manifestare la loro presenza nelle zone più frequentate della città. Due giorni dopo un episodio particolarmente grave avvenuto durante la notte, le tensioni tra le parti sembrano ancora accendersi, senza che siano state adottate misure di contenimento o fermate ufficiali.

VENEZIA - «Non è mica difficile trovarli, sono sempre lì, alla luce del sole. Anche oggi, a soli due giorni di distanza dal disastro di sabato notte: non hanno paura di niente, si sentono i padroni della zona». Rintanati in casa a consumare disinfettante e antidolorifici per sopportare i punti di sutura, ieri i due ragazzi presi a colpi di machete e di katana guardavano verso le Zattere e parlavano con tono rassegnato: quel lungo tratto di Venezia compreso tra San Basilio e la fondamenta degli Incurabili per loro non è più terreno di scontro, ormai è territorio nemico. La geografia della guerra tra la famiglia Sakka e la famiglia Mallat è un... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Guerra feroce tra clan tunisini a Nordest, i Sakka contro i Mallat: «Si sentono i padroni della città»

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