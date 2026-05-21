Guerra negli abissi | la strategia russa per colpire i cavi sottomarini
Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti le attività di un'organizzazione militare russa coinvolta in operazioni nei fondali marini. Si parla di tecnologie utilizzate per individuare e potenzialmente danneggiare cavi sottomarini che si trovano a circa 6.000 metri di profondità. Le agenzie di intelligence hanno riferito che queste apparecchiature sono associate a una divisione militare russa, nota con un acronimo, specializzata in operazioni nei fondali. Gli analisti stanno cercando di capire come queste tecnologie possano essere impiegate per minacciare le infrastrutture di comunicazione globali.
? Domande chiave Come può la Russia colpire infrastrutture a 6.000 metri di profondità?. Quali tecnologie segrete della GUGI minacciano i cavi sottomarini mondiali?. Perché il controllo dei dati oceanici è diventato un'arma strategica?. Cosa accadrebbe all'economia globale se venissero tagliate le reti sottomarine?.? In Breve GUGI opera a profondità di 6.000 metri con mezzi Losharik, Paltus e droni Rus.. Oltre il 90% del traffico dati mondiale transita attraverso le reti sottomarine vulnerabili.. Attacchi ibridi ai cavi nel Baltico e Mar Rosso aumentano tra il 2023 e 2024.. Il sottomarino Belgorod schiera siluri nucleari Poseidon per colpire infrastrutture energetiche e dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Russia DISRUPTS Underwater Cable in Europe - Then US Navy Destroyer HUMILIATED Putin
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