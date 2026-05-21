Guerra negli abissi | la strategia russa per colpire i cavi sottomarini

Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti le attività di un'organizzazione militare russa coinvolta in operazioni nei fondali marini. Si parla di tecnologie utilizzate per individuare e potenzialmente danneggiare cavi sottomarini che si trovano a circa 6.000 metri di profondità. Le agenzie di intelligence hanno riferito che queste apparecchiature sono associate a una divisione militare russa, nota con un acronimo, specializzata in operazioni nei fondali. Gli analisti stanno cercando di capire come queste tecnologie possano essere impiegate per minacciare le infrastrutture di comunicazione globali.

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