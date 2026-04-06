Nel fondo degli oceani si celano ricchi depositi di terre rare, minerali fondamentali per la tecnologia moderna. Questi materiali, spesso confusi con semplici pietre, sono sparsi su fondali a oltre 3.000 metri di profondità, nascosti tra rocce che sembrano patate ricoperte di terra. La loro estrazione rappresenta un interesse crescente tra le potenze mondiali, che si contendono il controllo di queste risorse cruciali per l’industria e l’economia globale.

A guardarle, sembrano patate ricoperte di terra. Rocce di poco conto che si trovano sui fondali degli oceani a oltre 3.000 metri di profondità. Scure e bitorzolute. Eppure sono elementi chimici fondamentali per produrre le batterie per le auto e le componenti tecnologiche di cui le aziende (ma le nazioni in primis) hanno estremamente bisogno. Anche, e soprattutto, nell’ambito militare. Sono le famose terre rare che, in realtà, rare non sono ma che risultano tali perché difficili da portare in superficie. Si tratta del cosiddetto deep sea mining, l’estrazione mineraria sottomarina. Piccoli robot si immergono negli oceani e prelevano gli agglomerati che sono poi aspirati tramite tubi all’interno di una nave. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Altro che petrolio: la vera guerra tra Usa e Cina si combatte negli abissi per le terre rare

Scorte di terre rare, la leva della Cina per condizionare gli Usa in tempi di guerraDal controllo delle materie prime critiche, fondamentali anche per la costruzione delle armi avanzate americane, deriva un potere politico.

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Insomma un altro nulla di fatto sul cessate il fuoco Ps Certo andrebbe anche riaperta prima o poi una riflessione sull’agenda di Axios e su come riesce ad avere indiscrezioni senza soste da Casa Bianca e Israele nell’epoca in cui i giornalisti sono trattati come x.com