Allarme negli Usa per i sottomarini cinesi | potrebbero colpire senza allontanarsi dalle proprie coste

Negli Stati Uniti si diffonde l’allarme sui sottomarini cinesi, che potrebbero attaccare senza allontanarsi dalle proprie coste. La notizia circola mentre l’attenzione delle autorità americane si sposta sul Medio Oriente. L’intelligence segnala che i sottomarini di Pechino rappresentano una minaccia crescente e potrebbero intervenire in modo rapido e imprevedibile in caso di conflitto.

Mentre l'attenzione degli Stati Uniti torna a rivolgersi verso il Medio Oriente, la minaccia di Pechino nei confronti di Washington sale di livello. L'ultimo allarme per il crescente potenziamento militare cinese è stato espresso da alti comandanti navali americani che, lunedì scorso, in una seduta al Congresso hanno affermato come la Repubblica Popolare stia costruendo nuovi sottomarini dotati di una potenza di fuoco in grado di colpire una parte più ampia del territorio continentale statunitense senza allontanarsi troppo dalle proprie coste. Sulla stessa linea le dichiarazioni rilasciate dal capo dell'intelligence navale Usa, il...

"Possono colpire la costa ovest degli Usa". È allarme per i droni cinesi

Reuters: gli Usa potrebbero colpire l'Iran entro 24 ore

