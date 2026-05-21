Guerra fra clan tunisini in carcere altri due Sakka

Nella notte sono stati arrestati e trasferiti in carcere altri due membri del clan tunisino Sakka, coinvolti in una faida con il gruppo rivale dei Mallat a Venezia. I due sono inseriti in un quadro di indagini che riguardano episodi di accoltellamenti avvenuti nel centro storico, sui quali pendeva un mandato d'arresto. La polizia ha eseguito le misure restrittive nei confronti di cinque persone appartenenti alla famiglia Sakka, coinvolte anche in altri episodi criminosi.

Arrestati nella notte e trasferiti in carcere altri due dei cinque membri del clan tunisino della famiglia Sakka, in guerra con il gruppo rivale dei Mallat a Venezia, sui quali pendeva un mandato d'arresto e di custodia in carcere per gli accoltellamenti in centro storico, e per cui sono stati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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