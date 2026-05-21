Guccini lirico? Si può | a Bologna il Teatro Comunale mette il Maestrone in libretto
A Bologna, il Teatro Comunale ha deciso di mettere in scena un’opera basata sui testi di un celebre cantautore. La produzione mette in musica le liriche di uno dei più noti artisti italiani, noto per i suoi testi poetici e la sua capacità di raccontare storie di vita quotidiana. L’evento, programmato per questa stagione, coinvolge vari artisti e musicisti che traducono in musica le parole dell’autore. La rappresentazione si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione di pubblico e critica.
Bologna, 21 maggio 2026 – Cosa avviene quando le Osterie di Fuori Porta incontrano una grande istituzione sinfonica? Dalle stanze dell’Osteria delle Dame, dove Francesco Guccini faceva sentire le sue canzoni a un gruppo di appassionati che pensavano che i tempi, come diceva il brano dell’amato Dylan “stavano cambiando“, agli arrangiamenti sontuosi esaltati dalla potenza delle voci liriche. Opera Guccini con le ballate più celebri del Maestrone Succede, con Opera Guccini, la nuova produzione originale del Teatro Comunale di Bologna, fortemente voluta dalla Sovrintendente Elisabetta Riva, in programma il 29, 30 e 31 ottobre al Teatro Duse. Sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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LA CANZONE D’AUTORE INCONTRA LA LIRICA CON OPERA GUCCINI. I grandi successi del cantautore emiliano, da Dio è morto a L’Avvelenata, rivivono in chiave lirico-sinfonica con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Da un’idea di Alessandro N x.com
Opera Guccini, le ballate del Maestrone approdano a teatro con orchestra e voci liricheBOLOGNA – Guccini come non si è mai ascoltato e come, forse, non si ascolterà più. Il Teatro Comunale porta le canzoni del Maestrone nel campo dell'opera, mettendo a disposizione l'orchestra e tre voc ... bologna.repubblica.it
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