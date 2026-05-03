Francesco Guccini la sorpresa del Maestrone alla mostra | Non uscivo di casa da 18 mesi avevo un po’ paura

A Reggio Emilia, il cantautore ha fatto una visita inattesa alla mostra, confessando di non aver lasciato la propria abitazione negli ultimi diciotto mesi e di aver provato una certa apprensione nel farlo. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i presenti, che lo hanno riconosciuto e seguito durante l’evento. La sua apparizione è stata confermata da testimoni e fotografi presenti sul posto.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 – “Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura”. Così Francesco Guccini si è presentato ieri ai Chiostri di San Pietro, ospite dell’ incontro ’Canterò soltanto il tempo’, omonimo della mostra recentemente inaugurata nello Spazio Gerra. Una sala gremita ha accolto il cantautore, che ha dialogato con Lorenzo Immovili e Stefania Carretti. In un racconto che ha permesso di ripercorrere una parte della sua carriera, ma anche di scoprire i suoi ultimi anni. Il cantante (o scrittore, come ha svelato di voler essere chiamato) si è prima recato proprio alla mostra che ha definito come “Molto bella e interessante, ma è difficile riassumere una vita intera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Guccini, la sorpresa del Maestrone alla mostra: “Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura” Notizie correlate Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre... Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia e gli altri eventi da non perdereSospesa tra parola, memoria e scorrere delle stagioni, la mostra Francesco Guccini. Tutti gli aggiornamenti Ritratti. Guccini racconta FrancescoUna storia che atraversa il tempo e lo spazio. E’ la storia di Francesco Guccini, cantautore per antonomasia, ma anche scrittore, grande affabulatore, espressione di un modo di fare musica che ha ... rainews.it Voce e ricordi: così Francesco Guccini canta il tempoDa sabato a Reggio Emilia l’omaggio al Maestrone:una sorta di esperienza multisensorialecon le sue parole tra foto, libri e memorie ... bologna.repubblica.it