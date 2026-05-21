L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di non essere il migliore della storia, anche se le sue parole sembrano suggerire il contrario. La sua squadra ha ottenuto risultati notevoli negli ultimi anni, suscitando molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La frase ha attirato attenzione perché, nel mondo del calcio, spesso le dichiarazioni vengono analizzate anche per le intenzioni dietro le parole. La sua affermazione ha generato reazioni contrastanti, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui confronti con altri tecnici.

Guardiola dice che non è Guardiola il miglior allenatore della storia. È ovviamente un trucco perché ha tutta l’aria di pensarlo. Ma nel frattempo il resto del mondo ripete la stessa sentenza, con una enclave di resistenza geolocalizzata a Madrid: lì è ancora considerato come un impostore osannato da pochi romantici e da quella stampa infida che vuole solo la distruzione del Real. Rafa Cabeleira sul Paìs lo definisce “ madridismo sociologico, inteso come ministero ufficiale della teologia calcistica – quella che sancisce come primo comandamento che Guardiola privilegia lo stile ai risultati”. Guardiola risultatista. Solo che poi guardando i numeri, il bilancio svela “una scomoda verità: campionati qua e là, coppe, Champions League, record di punti, gol segnati e subiti, incredibili serie di vittorie, riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola, il risultatista migliore del mondo tranne che per il madridismo

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