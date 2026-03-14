2026-03-13 17:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il capitano del Chelsea Reece James ha firmato un nuovo contratto di sei anni che lo manterrà allo Stamford Bridge fino al 2032, con l’allenatore Liam Rosenior che ha lasciato intendere che il difensore aveva l’opportunità di lasciare il club prima di scegliere di restare. L’accordo è stato confermato dal club in vista dello scontro di Premier League di sabato con il Newcastle. James, 26 anni, diventa di gran lunga il giocatore più longevo nell’attuale squadra del Chelsea, essendo entrato nell’accademia del club di West London all’età di sei anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rosenior saluta Reece James come “il migliore al mondo” dopo il prolungamento del contratto

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