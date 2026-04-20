Recentemente, un allenatore di una delle principali squadre inglesi ha dichiarato che l’Arsenal resta la squadra più forte del campionato fino a questo momento. La sua affermazione arriva in un momento di confronto tra diverse formazioni di vertice e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. La lotta per il titolo della Premier League prosegue, con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Pep Guardiola ha insistito sul fatto che l’Arsenal è ancora la “migliore squadra d’Inghilterra finora”, e lo slancio non è con il Manchester City nella corsa al titolo della Premier League. Domenica il City ha vinto 2-1 sull’Arsenal all’Etihad Stadium, con i gol di Rayan Cherki ed Erling Haaland su entrambi i lati dello sforzo di Kai Havertz che ha conquistato tutti e tre i punti. È una vittoria che significa che il City è ora a soli tre punti dalla capolista, con una partita ancora da giocare. La squadra di Guardiola è stata in ottima forma negli ultimi tempi, battendo l’Arsenal e vincendo la Coppa EFL prima della sosta per le nazionali, mentre è imbattuta da 10 partite di campionato (V7 P3), la migliore serie della stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal è ancora “la migliore squadra d’Inghilterra finora”, insiste Guardiola

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