Un uomo di 70 anni, scomparso ieri pomeriggio da Guardia Sanframondi, è stato ritrovato questa mattina in buone condizioni di salute. Era caduto in un fosso nei pressi della zona dove si era allontanato. Le ricerche sono state avviate subito dopo la sua assenza e sono proseguite con l'impiego di squadre di soccorso e volontari. La sua posizione è stata individuata grazie anche all'intervento di un drone.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato ritrovato ed è in condizioni fisiche buone il 70enne che si era allontanato dalla sua casa di Guardia Sanframond i nel primo pomeriggio di ieri. Nel corso delle ricerche che erano state subito avviate nel circondario del paese normanno, il 70enne è stato avvistato in una piccola fossa di una stradina di campagna del paese, nella quale era caduto, e da cui non era riuscito a rialzarsi. Il 70enne, soccorso, presentava solo qualche contusione ed era infreddolito. L’uomo è stato accompagnato a Cerreto Sannita per valutare meglio la situazione sanitaria. L’allarme era scattato nel pomeriggio quando del 70enne si erano perse le tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guardia Sanframondi, ritrovato il 70enne: era caduto in un fosso

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