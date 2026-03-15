Un canoista disperso è stato ritrovato nella serata di ieri tra Ovada e Rossiglione, lungo il torrente Stura. Dopo una ricerca tempestiva, è stato recuperato in stato di coscienza. L’intervento ha coinvolto le squadre di soccorso che sono intervenute nella zona tra Alessandrino e Genovese. La persona è stata trovata dopo diverse ore di ricerca nel tratto tra Alessandria e Genova.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Recupero tempestivo lungo il torrente Stura. Un canoista disperso è stato recuperato nella tarda serata di ieri, 14 marzo, lungo il torrente Stura, tra Ovada (Alessandria) e Rossiglione (Genova). La notizia è stata confermata dall’ ufficio stampa della Centrale 118. Condizioni dell’uomo e trasporto in ospedale. L’uomo è stato trovato in stato di ipotermia moderata e con alcuni traumi, ma cosciente. Subito dopo il recupero, è stato trasportato all’ ospedale di Alessandria per le cure necessarie. Dinamica dell’incidente e soccorsi. A lanciare l’allarme è stato un amico che era con lui in canoa sul torrente. Dopo la caduta in acqua, il canoista ha perso il cellulare, ma è riuscito a risalire fino alla strada e fermare un automobilista per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Canoista ritrovato cosciente tra Alessandrino e Genovese: era caduto lungo il torrente Stura

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