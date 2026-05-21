Guardia radiologica notturna negata negli ospedali di Oliveto Citra Roccadaspide e Sapri | 112 radiologi in graduatoria ancora fermi

Negli ospedali di Oliveto Citra, Roccadaspide e Sapri, i turni di guardia radiologica notturna non sono stati ancora assegnati, lasciando senza copertura 112 radiologi in graduatoria. La FP CGIL Salerno ha richiesto un incontro immediato con il Direttore Generale dell’ASL Salerno per discutere della situazione. La mancata assegnazione crea preoccupazione tra i professionisti del settore, che continuano a lavorare senza turni di notte ufficiali. La questione riguarda principalmente la disponibilità di personale radiologico nelle strutture sanitarie locali.

La FP CGIL Salerno chiede un incontro urgente al Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, sulla questione della guardia radiologica notturna, soppressa negli ospedali di Oliveto Citra, Roccadaspide e Sapri. La nota è indirizzata al presidente della Regione, Fico, alla deputazione regionale e nazionale della provincia e ai sindaci dei territori del Cilento, Alburni, Alto e Medio Sele e Tanagro. “La preoccupazione è concreta e riguarda i livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini dell’entroterra nelle ore notturne. Senza un radiologo in presenza, ci sono prestazioni che semplicemente non possono essere erogate:... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Sanità, negata la guardia radiologica notturna negli ospedali di Oliveto Citra, Roccadaspide e Sapri

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