Sud Food Labs a Oliveto Citra laboratori di cultura d’impresa con Oscar Farinetti

Oggi a Oliveto Citra prende il via Sud Food Labs, con i “Laboratori di cultura d’impresa”. L’evento vede coinvolti diversi esperti e professionisti del settore alimentare, che partecipano a incontri e sessioni pratiche. La giornata segna l’inizio di un ciclo di attività volte a promuovere la crescita delle imprese agroalimentari locali. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con numerose iniziative dedicate alle aziende del territorio.

Entra nel vivo Sud Food Labs. Iniziano oggi, venerdì 13 marzo, i “Laboratori di cultura d’impresa” guidati da Oscar Farinetti e aperti gratuitamente alla partecipazione di giovani del Mezzogiorno che hanno già avviato un’attività d’impresa nel settore agroalimentare, o che desiderano avviarla, e che sono interessati a rafforzare il proprio bagaglio di competenze nel mondo del food. Non solo: oggi prende il via anche il percorso di supporto ai produttori locali che, sempre sotto la regia diretta di Oscar Farinetti, si articolerà in incontri informativi e visite in azienda. Il progetto rientra nella strategia di rigenerazione sociale e culturale Il Borgo dei Fermenti, elaborata dal Comune di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del Piano Nazionale Borghi (Linea B). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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