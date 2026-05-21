Guardia medica cambia sede nel territorio erbese | il servizio si trasferisce a Ponte Lambro
Da martedì 26 maggio, il servizio di Guardia medica nel territorio erbese cambierà sede. La struttura che fino a quel giorno operava in via Massimo D’Azeglio a Erba si sposterà nella nuova Casa di Comunità di Ponte Lambro, situata in via Verdi 3. Questa modifica riguarda esclusivamente il punto di assistenza, mentre il servizio di Continuità Assistenziale continuerà a garantire assistenza a domicilio e in sede. La decisione riguarda le modalità di erogazione del servizio senza influire sugli orari di apertura.
Novità per il servizio di Continuità Assistenziale nel territorio erbese. A partire da martedì 26 maggio la guardia medica lascerà infatti la sede di via Massimo D’Azeglio a Erba per trasferirsi nella nuova Casa di Comunità di Ponte Lambro, in via Verdi 3.Il servizio sarà ospitato in locali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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