La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunità
La guardia medica di Misterbianco ha iniziato a funzionare nella nuova sede della casa della comunità, situata in Via Galileo Galilei. La struttura è stata aperta recentemente e mette a disposizione dei cittadini i servizi di assistenza medica di base. La nuova sede sostituisce il precedente ambulatorio, offrendo uno spazio rinnovato e più ampio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità sanitarie locali.
Guardia medica di Misterbianco operativa nella nuova sede della casa della comunità spoke, in Via Galileo Galilei n. 63. Il servizio, precedentemente attivo in via Partigiani d’Italia (Lineri), è stato trasferito nei nuovi locali, assicurando la piena continuità dell’assistenza ai cittadini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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