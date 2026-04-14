La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunità

La guardia medica di Misterbianco ha iniziato a funzionare nella nuova sede della casa della comunità, situata in Via Galileo Galilei. La struttura è stata aperta recentemente e mette a disposizione dei cittadini i servizi di assistenza medica di base. La nuova sede sostituisce il precedente ambulatorio, offrendo uno spazio rinnovato e più ampio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità sanitarie locali.